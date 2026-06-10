ಸಂಪಾದಕೀಯ | ರೆಪೊ: ಹುಬ್ಬೇರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ, ತಟಸ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

<p>ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ‘ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ’ಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ‘ತಟಸ್ಥ’ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಸಮಿತಿಯು ಕಾದುನೋಡುವ ತಂತ್ರದ ಮೊರೆಹೋಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು, ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದು 100ರ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಈಗ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮೇ 15ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 4.6ರಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಐ ಈಗ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಶೇ 5.1ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾದರೆ, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವು ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 6.9ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮೊದಲಿನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್ಬಿಐ ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇ 6.6ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.<br>ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ‘ತಟಸ್ಥ’ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಡ್ಡಿ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡು–ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ದುಬಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>