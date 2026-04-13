ಸಂಪಾದಕೀಯ | ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹುರುಪು

<p>ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 9) ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತದಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರ ಸೂಚನೆಯಂತಿದೆ. ಶೇ 78.27ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿರುವ ಕೇರಳವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ <br>ಶೇ 74.06ಷ್ಟು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 4ರ ಜಿಗಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶೇ 89.87ರಷ್ಟು ಮತದಾನ, ಆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಕೂಡ ಅದರ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಯಾದ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರಲಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಹೇಳು ವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 3.2ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿ ಸಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದವರಲ್ಲಿ, ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ನಕಲಿ<br>ನಮೂದುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದವರು ಸೇರಿ ದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಕುಗ್ಗಿರುವುದು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ. ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ರುವ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತದಾನ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀರಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದಾದ ಎಚ್ಚರವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದ ಹಲವು ಮತದಾರರಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಜಿಗಿತವು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮೇ 4ರ ಫಲಿತಾಂಶದವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>