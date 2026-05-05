ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ವಿರೋಧಿ ಪಾಳಯ

<p>ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಜನಾದೇಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮತದಾರರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ‘ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ’ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಭಾರೀ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತದಾರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ (ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಜನಾದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರದ ಪಕ್ಷ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದುನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ರಾಜಕಾರಣದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟು’ಗಳನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಿದೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ‘ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ’ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಬೆಂಬಲಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇನೂ ಬೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಯುವಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಮಮತಾ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಆರ್.ಜಿ. ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ–ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಮಮತಾ ಅವರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು– ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು– ದೂರವಾಗಲು, ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣವಾದಂತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ, ಪೌರತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಬಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೊಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ದುರಾಡಳಿತದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದುದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಡಿಎಂಕೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ; ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸದಾ ‘ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕಾರಣ’ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕ ಡಿಎಂಕೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ನಂಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್, ಡಿಎಂಕೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. 2016ರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ದಾರುಣ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಪೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮತಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯು ಯುಡಿಎಫ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಜನಾದೇಶ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತೀವ್ರ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗವು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧಿ ಪಾಳಯದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲನುಭವಿಸಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆರು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>