ಗೃಹಿಣಿಯರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ; ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಘನತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಡಿಗೆರೆ

<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ₹30,000 ‘ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ’ವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು, ಗೃಹಿಣಿಯರ ಗೃಹಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ‘ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ವೇತನರಹಿತ ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹30,000 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರ್ಟ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ವನ್ನು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ನೋಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿದೆ. </p><p>ಕುಟುಂಬದ ದುಡಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ; ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಆಕೆಯ ಶ್ರಮ ವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಗೃಹಪಾಲನೆ’ಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗೃಹಪಾಲನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಕೆಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು, ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ತೀರ್ಪು ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. </p><p>ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ತಾಸುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 15ರಿಂದ 59 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇತನರಹಿತವಾದ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏಳು ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದ 2019ರ ‘ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ವೆ’ಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 2.6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಬಳರಹಿತ ಸೇವೆಯು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ 15ರಿಂದ 17ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವು, ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೌನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬದಲಿಸದಿರಬಹುದು; ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>