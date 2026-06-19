<blockquote>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.</blockquote>.<p>ನೀಟ್–ಯುಜಿ 2026 ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್’ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್<br>ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೂ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮೇ 3ರಂದು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ’ (ಎನ್ಟಿಎ) ನಡೆಸಿದ ‘ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಎ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಸಂದೇಶವಾಹಕವನ್ನೇ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವಂತಿದ್ದು, ‘ಎನ್ಟಿಎ’ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ತಲೆಗೆ<br>ಕಟ್ಟುವ ಹುನ್ನಾರದಂತಿದೆ; ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸಬಹುದೆನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಯನ್ನೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಹಸನದಂತಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಕುರಿತಾದ ತೊಡಕೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಫಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯು, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಎನ್ಟಿಎ’ ವೈಫಲ್ಯ, ಅದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಗುರುತರ ವೈಫಲ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಲೋಪಕ್ಕೆ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಘಟನೆಯ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊರದೆ, ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್’ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ‘ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ–2000, ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎ’ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು, ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ನಂಬಲರ್ಹ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವನ್ನು ‘ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತಿರೇಕದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ‘ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್’, ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧವು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ 15 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೇ ಇದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಗಮನವನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ; ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ–ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>