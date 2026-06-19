ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homeop ed editorial

NTA ಲೋಪ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಬರೆ; ಮಾಧ್ಯಮ–ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:16 IST
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ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ ಆ‍್ಯಪ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
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