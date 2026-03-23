ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಆತಂಕಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ‘ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026’ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ‘ಎನ್ಎಎಲ್ಎಸ್ಎ 2014’ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ 2019ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರ ‘ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು’ಗಳ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ಘನತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪರ್ಸನ್) ಕುರಿತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಸೂದೆಯು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ; ಸ್ವಯಂ ಗುರ್ತಿಸಿದ ಲಿಂಗತ್ವದ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ. ‘....ಅಂತಹ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗದು’ ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ<br>ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಅನೇಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ನೀಡಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಹಿಂಸೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗತ್ವವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು 2019ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವದ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗತ್ವದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಈಗಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಜೀವಪರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರಗೊಳಿಸುವುದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲಪುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಗೋಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕರು, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೆಯೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>