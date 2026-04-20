ಸಂಪಾದಕೀಯ|ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ: ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಠ

<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪಾಠವಾಗುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂತೋಷ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 21 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ 17 ಜನರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಂಡಿ ಸೇರಿ 16 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ ಕಲಬುರಗಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ಶಿವಾನಂದ ಚಲವಾದಿ, ಬಾಬು ಕಟಗಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಜರಿ (ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವಿಕೆ) ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2016ರ ಜೂನ್ 15ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಅವರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯದ ಆಯಾಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಕೇಶವ ಟಿಂಗರಿಕರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ತುಳಜಪ್ಪ ಸುಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಅವರ ಸೋದರ ಗುರುನಾಥಗೌಡ ಗೌಡರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಬಂತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ಸಿಬಿಐ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಾತ್ರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. 2021ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು15ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೊಲೆಯಾದ ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇತ್ತು. ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು, ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಪು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರು ಶಾಸನ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯುಟೋಪಿಯಾ (ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ) ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರಾದವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆಯಂತಹ ಹೀನಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಕೊಂದು ಮುಗಿಸುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಮಾವಧಿ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೈಗಳು ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ರಕ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು. ಅಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರು, ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವವರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಮುಖೇನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ದುರುಳರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿ ತಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ ಶಾಸಕತ್ವ ಅನರ್ಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮದಡಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p>