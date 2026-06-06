ಸಂಪಾದಕೀಯ: ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು, ಬರದ ಆತಂಕ; ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಐಎಂಡಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸರಾಸರಿಯು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 92ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾದರೆ, ಕಳೆದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮಳೆಗಾಲ ಈ ಬಾರಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ 87 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಶೇ 96ರಿಂದ ಶೇ 104ರವರೆಗಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ’ ಎಂದೂ, ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಂದೂ ಐಎಂಡಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬರ’ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ತಲಪಿರುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ’ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೇಶದ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. </p>.<p>ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಎಲ್ ನಿನೊ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರದ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ದಾಖಲಿಸಿ<br />ದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳ ಆಗಮನದ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಣದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಳೆಯ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಹ ಕ್ಷಾಮದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಭಾರತವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು 2016–18ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸಂಭವನೀಯ ಬರಗಾಲವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನ, ಜೀವನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಐಎಂಡಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವರದಿ, ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಚವೂ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಬರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಸಿಲುಕುವುದು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ (ಜಿಡಿಪಿ) ಕೃಷಿಯ ಪಾಲು ಶೇ 14ರಿಂದ 15ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಗಾರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>