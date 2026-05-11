ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ-ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದರ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವೂ ಒಂದು. ಈಗ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತನ್ನ ಒಲವನ್ನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 2016ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಹೌದಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯೇ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಆದರೂ, ಮತದಾರರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಮತಾಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಹು<br>ಸಂಖ್ಯಾತವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾವು ಎಂದು ಮಮತಾ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಗಡಿಯ ಭದ್ರತೆ, ಪೌರತ್ವ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿತು. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಯಂತಹ ವಿಷಯ<br>ಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಿತು. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲೆಯೊಂದು ಇತ್ತು. ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ನಡುವೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಮಮತಾ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಾದರೂ, ಆ ಮತಗಳು ಅವರ ಗೆಲುವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜನಾದೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅವೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಹಿಂಸೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಕೂಡ. ಈ ವರ್ತುಲದಿಂದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳು. ಸುವೇಂದು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಶೇ 30ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನೆರೆಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಉಗ್ರ ಹಿಂದುತ್ವದ ನಿಲುವು, ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸುವೇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಜನಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>