ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಹಿಗುಳಿಗೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಿಹಿಲೇಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.