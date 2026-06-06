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Homeop ed interview

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ಜನಹಿತ ದೊಡ್ಡದು: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

ಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 2:55 IST
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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಮಿತಿಯ (ಕೆಪಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಅವರದು. ‘ಅಹಿಂದ’ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಾರಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಒಲಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆಯೇ?

ಪ್ರ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಪ್ರ

ಐದು ದಶಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ...?

ಪ್ರ

ನೀವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಳಗು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರ

ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು ನೀವು. ಆ ಅನುಭವ ನೆರವಾಗಬಹುದೇ?

ಪ್ರ

ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರ

ಹಾಗಾದರೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ?

ಪ್ರ

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ?

ಪ್ರ

ಆರು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳೇನು?

ಪ್ರ

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗೆ?

ಪ್ರ

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೋಪ?

ಪ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

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