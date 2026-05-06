ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಬಾ ಅತಿಥಿ

ಗಾಸಿಗೊಂಡಂತಿದ್ದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಕಡುಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಜಿಪುಣರ ಊರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದ. ತೀರಾ ಅಪರಿಚಿತ. ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ಹಿಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದ. ಯಾರೂ ಓಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಗೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಊರ ಜನನಿಬಿಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಮೂರು ಕಲ್ಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಲೆ ಒಲೆ ತಂದು ಕುದಿಸತೊಡಗಿದ. ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ಜನ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಸೂಪ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪು ತಂದು ಬೆರೆಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತರಕಾರಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತ ಹೋದರು. ಇಡೀ ಊರಿನ ತುಂಬಾ ಕುದಿವ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಪರಿಮಳ ಹರಡುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬದುಕು ಹೀಗೇ ಅಲ್ಲವೆ? ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನೂ ತೆರೆಯದೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಜನರೇ ಅಪರಿಚಿತನನ್ನು ನಂಬಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಪೇಯ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸೂಪ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವನ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಭಾವವೇ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಸೂಪಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೈ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲೇ ತೆರೆಯದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ, ಕರುಣೆ ತೋರದ ಜನ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುವ ವಿಸ್ಮಯದ ರುಚಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು, ಒಂದಾದರು.</p>.<p>ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಮನೆ ಮನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆಯೂ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೆ. ಆ ಊರಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿತೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಬಂದಂತಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೆ ಊರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ 'ರಿಪೇರಿ' ಮಾಡುವವನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮುರಿದ ಮನ, ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳ ಮನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶದ ತುರ್ತು ಇದು. ಬಂದು ಜೀವ ತುಂಬಿ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿವ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆವ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ' ರಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ.