ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದನು. ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಹಕನು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾನು ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು.

ಆದರೆ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಶುರುವಾಯಿತು. 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸು' ಎಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ, 'ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೇ?' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು.

ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪ ಅಥವಾ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಇದೇನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ' ಎಂದು ಅಂತರಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು.

ಅವನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯ್ತು. ಅವನು ಚೀಲದಿಂದ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದನು.

ಈಗ ಅವನ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಅವನು ಹಗುರಾದ; ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ. ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವಾಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಸಂತೋಷ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಣವನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ, 'ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅನ್ನಬೇಡಿ' ಎಂದನು.

'ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಿಹಿಯನ್ನು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಹೇಳಿದನು.

ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದನು: 'ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?'

ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: 'ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲೋಭವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'.