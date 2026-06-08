ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಸೌಹಾರ್ದವೆಂಬ ಒಳಹರಿವು

<p>ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮರಿಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡವರು; ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಾಲ್ಕಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದವರು. ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಇವರು ಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದುದು ಅಪರೂಪ. ಶಿವಪುರಾಣ, ಬೇತಾಳ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಥೆಗಳು, ಜನಪದ ಕಥೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಕಥಾಕೋಶದ ಹರವು ದೊಡ್ಡದು. ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಊರುಬಾಕಲಿನ ದುರ್ಗವ್ವನ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಊರುಬಾಕಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬರುವುದು ತಡವಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿತ ಹೃದಯ ಒಲಿದ ಜೀವ ಬೆರೆತ ಮನಸ್ಸಿನಂತಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೊಂದು ದಿನ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ‘ಇನ್ನು ಸಾಕು’ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ‘ನನ್ನದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ?’ ಎಂದು ಹೊರಟವರು ಊರುಬಾಕಲಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಹೋದರು. ಅವರಿಲ್ಲದ ದುರ್ಗವ್ವನ ಗುಡಿ, ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೇ! ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಸಲಿಗೆ, ನೋವು! ಹೊರಳುಗಣ್ಣಿನ ತುಂಬ ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ತೀರದ ಹಂಬಲ. </p>.<p>ನಮ್ಮ ಊರು ಕೇರಿ ಸಮಾಜಗಳೆಲ್ಲ ನಂನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ರಾಗಿ ಜೋಳ ಭತ್ತ ತರಾವರಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಕೆಲವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡದ ಬಡತನವೂ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಬವಣೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ಕಾಳುಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ತೀಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಕಣ್ಣು ಕೀಳದಂತಹ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕೀಳು ಕುಹಕಗಳು ರಾಚುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಸೆಯುವ ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕೊನರದ ಕೊರಡಾಗಿವೆ. ಎದೆಗೊದ್ದ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸು, ಸುಖಪಡಬೇಕಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟೇಹೋದ ಹೆಂಡತಿ, ಊರ ಉಸಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಹೋದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಊರುಬಾಕಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸೇರಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. </p>.<p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂದೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೀ ನೆಲದ ಜೀವಜಗತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರಂಪರೆ, ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಡೆದಾಳುವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪೋಷಣೆಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬದುಕಿ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯದು. ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅರಿವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳಹರಿವಾಗಿ ಜೀವಗಳ ನಡುವಿನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಶವದೆದುರು ಜನಾಜಾ ನಮಾಜಿಗೆ ನಿಂತು ಮೂರುಹಿಡಿ ಮಣ್ಣುಕೊಟ್ಟ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಜಾನೆಯ ಆಜಾನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗುವ ಗುಡಿಯ ಮೈಕು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>