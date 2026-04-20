ನುಡಿ ಬೆಳಗು | ದೇವರಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೆದೆಯೊಳಗೆ

<p>ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರು. ಹರಿವ ನೀರು, ಅಚಲವಾದ ಗುಡ್ಡ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಅರಳುವ ಮೊಗ್ಗು - ಹೀಗೆ ಅಣುರೇಣುತೃಣಕಾಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇರುವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದರೂ ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. </p>.<p>ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲಿಗಳ ಆಚೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸತ್ಯ ಗೋಚರಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉರಿಯಲು ಏನಾದರೂ ಮೂಲ ಇಂಧನ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಉರಿಯುತ್ತಾ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇಂಧನದ ಮೂಲದ್ರವ್ಯ ಕರಗಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆ ಬೆಳಕು ಆರಬೇಕು. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸವೆಯದೆ ಉಳಿಯಲು ಇಂಧನದ ಮೂಲವೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ? ಆ ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. </p>.<p>ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎನ್ನುವುದು ದಾರ್ಶನಿಕರ ವಿವರಣೆಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನಿಗೂಢ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆ. ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಂದಿಸುವುದು, ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗಿಂತ ಬಯ್ಯುವವರೇ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವುದೂ ಇದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ನಮಾಜುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನುತ್ಪಾದಕವಾದವು ಎಂದು ಹಂಗಿಸುವ ನಾಸ್ತಿಕರ ಜೀವನವಿಧಾನದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ದೇವರ ಇರುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುಖವಾಗಿರುವುದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬಹುದು?</strong></p>.<p>ಹಸುವೊಂದರ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ತ ಜಿನುಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪಾದ ರಕ್ತ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಹಾಲಾಗುವ ಪರಿ ಅದ್ಭುತ. ನಿಜ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಶಿವಶರಣರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭೂಮಿ ಕೈಲಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾವರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರೂ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಗದ ದೇವರನ್ನು ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹಾಲಿನಂತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗಿರಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಮೆ ಸಾರುವ ರೀತಿ ನಿಜಭಕ್ತರನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳು ಅದ್ದೂರಿ ಆಡಂಬರಗಳು ಇದ್ದ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುಡಿದು ಕುಣಿದು ಕೇಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವದಯೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊಗ್ಗು ಹೂವಾಗಿ, ಹೂವು ಕಾಯಾಗಿ, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಗತಿಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಬೇಕು.</p>