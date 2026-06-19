ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ

<p>ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಒಂದು ದಿನ ರೈತನು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಲವರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ದೇಹದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದನು. ರೈತನು ಕೇಳಿದನು:</p>.<p>‘ಈ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆಯಾ?’</p>.<p>ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:</p>.<p>‘ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’.</p>.<p>ರೈತನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೆಲಸಗಾರ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರೈತನು ಕೂಡ ಅವನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದನು.</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ರೈತನು ಅನುಭವದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದನು. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಕಂದೀಲು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸಗಾರನ ಗುಡಿಸಲು ಕಡೆ ಓಡಿದನು.</p>.<p>‘ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು. ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕು, ತಾರ್ಪಾಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚು, ಗೋಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು’ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.</p>.<p>ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾರ್… ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರೈತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆತ ತಕ್ಷಣ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಓಡಿದನು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡನು.ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.<br> ತಾರ್ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋವುಗಳು, ಎತ್ತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರೈತನಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿತು: ‘ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು’.</p>.<p>ಇದನ್ನೇ ಸಂತ ಕಬೀರರು ‘ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದು ಮಾಡು, ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ವಿಪತ್ತು ಬರಬಹುದು; ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದಿರುವರು. ಸಮಯವಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೊಳಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>