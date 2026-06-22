ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು

<p>ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಡೆನುಡಿ, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು, ಓದು, ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರ ಸಲಹೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ನಡುವೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೇರದೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಪುಟಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪುಸ್ತಕ, ಸಂಗೀತ, ಸಿನಿಮಾ, ಉಡುಪಿನವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಮಗೆಂದೂ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಲು ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಿನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಳಮಳಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಐಎಎಸ್ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಹೇರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅದು ನಮಗಿಷ್ಟ. ಸಮಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಥವರ ಮಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯವೇಕೆ ಬೇಕು? </p>.<p>ಸಾಧನೆ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿ, ನಾನೇ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಎಂದು ಬೀಗಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಕಡಲಿನ ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯದೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಅರ್ಥಹೀನವಾದುದು. ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಯಸುವ ಗುರಿಯ ಘನತೆ ನಾವು ಕ್ರಮಿಸುವ ಹಾದಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೈತಿಕ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಸೃಜನಶೀಲವೂ ಆದ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ದತ್ತವಾಗುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಉದಾತ್ತತೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವಳು ನೀನು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗುವುದು, ಅಗರಬತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಉರಿದು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಜೀವದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಕರಗುವುದು ಆದರ್ಶದ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಮಗಳೇ, ಯಾವ ದೇವರೂ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗಲಿನ ಅಪ್ಪ, ಕರಗುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವ ಜೀವಗರುಳಿನ ಅಮ್ಮ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಎಂದೆಂದೂ ನಂಬಬಹುದಾದ ಭರವಸೆಗಳು.</p>.<p>ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಬವಣೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾರಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಓದನ್ನು ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಬೇಕು, ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಹೆಣ್ಣು ಜೀವದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಾಧನೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಲೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿದು ತಿನ್ನುವ ಧರ್ಮೋದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಆಯ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬದುಕುವ ಆಯ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೆತ್ತವರ ಹಿತ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೊನೆ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆ ಹಿಂಡು ಹಿಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೂರಿ ಹಿಗ್ಗಿದಂತೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>