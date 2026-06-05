ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ

<p>ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ ಮಹಾಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರೇ ನೀರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಧು ಇನ್ನೂ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ದೇವರ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಜನರು ಸಾಧುವಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಧು ಹೇಳಿದನು: ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ’. ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸಾಧುವಿನ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿ ಬಂತು. ಅಂಬಿಗ ಹೇಳಿದನು: ‘ಓ ಸಾಧು ಮಹಾರಾಜರೇ, ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ’ ಆದರೆ ಸಾಧು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: ‘ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ’. ಅಂಬಿಗ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು.</p>.<p>ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಪ್ರವಾಹ ಇನ್ನೂ ಭೀಕರವಾಯಿತು. ಸಾಧು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಗದ್ದಲದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದು ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಸಾಧು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ’. ಅವನ ಹಟದ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ಪ್ರವಾಹದ ಹೊಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸಾವಿಗೀಡಾದನು. </p>.<p>ಸಾಧು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು: ‘ಓ ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು’. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: ‘ಓ ಸಾಧುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಂದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅಂಬಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀನು ನಾನು ನೀಡಿದ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ’.</p>.<p>ಮಿತ್ರರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯಂತೆ— ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ<br>ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>