ನುಡಿ ಬೆಳಗು | ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಬಹು ಹಿಂದೆ ಬೌದ್ಧ ಗುರುಕುಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ, 'ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ’. ಗುರುಗಳು, ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯ, ‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೂ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಅಂದ.</p>.<p>ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ‘ಆಯಿತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡು’. ಶಿಷ್ಯ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಚಮಚವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರೂ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಇಡೀ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ನೀನು ಹೋಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರು.</p>.<p>ಆಗ ಶಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹನಿಯೂ ತುಳುಕದಂತೆ ಆ ಚಮಚವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಚಮಚದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಂದ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ, ‘ಗುರುಗಳೇ, ಚೂರು ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಂದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ’.</p>.<p>ಆಗ ಗುರುಗಳು. ‘ಖಂಡಿತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು. ನೀನು ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ?’ ಆಗ ಶಿಷ್ಯ, ‘ನನ್ನ ಗಮನ ಪೂರ್ತಿ ಚಮಚದ ಮೇಲಿದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ’ ಅಂದ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ, ‘ನೋಡು, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದರು. ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ.</p>.<p>ಸುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದೊಂದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಹಾತ್ಮರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು. ‘ಕಪ್ಪು ಕತ್ತಲಿನ ಭೀತ ಹಾದಿಯಲಿ’ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬಂದವರು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ತಾವು ಮೇಲೆದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಆಸರೆಯಾದರು. ದೀನರ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾದೀಪವಾದರು. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>