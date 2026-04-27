ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಜೀವಪರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಘನತೆ

'ಪರ್ವತಗಳ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪ್ಟಿ ಜಲಪಾತ, ಗನ್ ಹಿಲ್, ಮಾಲ್ ರೋಡ್, ಲಾಲ್ ಟಿಬ್ಬಾ, ಮಸ್ಸೂರಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮಗನಾದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ ನಡುವೆ ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಕುಳಿತ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಗಂಡಸು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಡುವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದವನೊಬ್ಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಳಿಯತೊಡಗಿದ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಗನತ್ತ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನನ್ನೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಣಕಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಆ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಭಸವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಅಪ್ಪ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಗ ರಿಕ್ಷಾ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ರಿಕ್ಷಾದವನು ಮಗನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ.

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಗೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿತು. ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನಿಸರ್ಗದ ರಮ್ಯ ಮನೋಹರ ಚೆಲುವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೃದಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಆನಂದದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ ಜೀವ ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಎಂಬಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಇಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿವವರ ಬೆವರು ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಯೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಸಿಗಲಿ, ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೀತು? ಬಡತನವನ್ನು ಉಂಡುಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಪಡೆಯುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ವರವೋ, ಯಾರ ಒಲವೋ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯುವ ಅನ್ನ, ವಸ್ತು ಒಡವೆ ಇದೆಯಲ್ಲಾ, ಅದು ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸುವುದಾದರ ಅದೇ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಕೊಡುವುದಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ಏನಿದೆ? ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಪಡೆದದ್ದು ಕೊಟ್ಟದ್ದರ ನೂರು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲವೇ? ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಮುಕ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ನೈತಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ