ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಹತ್ವ

<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಿನ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆಯೊಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಹಳ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂಗಳು ಕೂಡ ಅರಳಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂವು, ಸುತ್ತಲೂ ಸುಂದರ ದೈತ್ಯ ಮರಗಳು, ಹರಿವ ಹೊಳೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು. ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಾಗ ದೂರದ ಕಣಿವೆಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾರಣ ಹೊಳೆಯ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ. ಆದರೆ, ಹೊಳೆ ಬಹುದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಳಮಳ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಋತುಗಳು ಬದಲಾದವು. ಕಲ್ಲು ಏಳುತ್ತ ಬೀಳುತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ನೀರಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅದರ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳು ಸವೆದುಹೋದವು. ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನುಣುಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಜತೆಯಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.</p>.<p>ಆ ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ, ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಖ್ಯಾತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಿನ್ನವೇ. ಬಂಡೆಗಲ್ಲಾಗದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದಂತೆ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಹೊಳೆಯ ತೀರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಓದು, ತರಬೇತಿ, ಕೌಶಲವೊಂದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಕೂಲಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವರೇ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದಷ್ಟೇ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>