ನುಡಿ ಬೆಳಗು | ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕತೆ

<p>ಮೇಷ್ಟ್ರು ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ. ಆದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಚಕಾರ ಎತ್ತದೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ತುಸು ದೊಡ್ಡದೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಓದಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊರತೆ, ಅಡಚಣೆ, ದೋಷ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತ ಅನೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಓದಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶರಾದರು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಬಿಳೀ ಜಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ಬಿಳಿ ಭಾಗವೇ ಇದ್ದು, ಶೇಕಡಾ ಐದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರ ‘ಹೃದಯ ವಚನ’ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಘಟಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜರೆದು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನೇ ಬೆರಳೆತ್ತಿ ತೋರುವ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಾಳನ್ನು ಜರೆವ ಜನರ ಹಾಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ.</p>.<p>ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಾಗವವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಬಹುದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಕಷ್ಟವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯೋಚನೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಕ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿದ್ಯೆ, ಶಕ್ತಿ, ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನೇಕ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದೇ ವಿಕಾಸ ಎಂದು ಜೀವನಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದಾದಾರೆ ಬಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕವಿ, ಕಲೆಗಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕಲಾವಿದ, ಗಣಿತಜ್ಞ, ಚಿಂತಕ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಥವಾ ಸರೀಕರ ಕೂಡಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಳಬಹುದಾದ ಮನುಷ್ಯ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂತಹ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿಯೇ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತಲೇ ನಡೆದುಬಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಹತ್ತು ಹಲವಿವೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ಹೊಸತನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಫಸಲು ಅವರವರ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಆ ಹಾಳೆ ಬಾಳಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೇಷ್ಟ್ರುನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನೇ.</p>