ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿಸುವ ಹೊಣೆ

<p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟಿದ್ದ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಕಂಡವು. ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲಕಾಯದ ಆನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಯಸಿದರೆ ಹಗ್ಗ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಾವುತನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ‘ನಿನ್ನಈ ಆನೆಗಳೆಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ. ಓಡಿಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?’ ಮಾವುತ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ: ‘ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಿರುವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಓಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಗ್ಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹರಿಯಲಾಗದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಾದಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸಬಲದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲದಿಂದ ಅವು ಹಾಗೇ ನಿಶ್ಛಿಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ದ ತಾಕತ್ತುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವು ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ಹಗ್ಗ ಹರಿಯದು ಎಂಬ ಪಾಠ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವು ಕಲಿತಿವೆ. </p>.<p>ಈ ಆನೆಗಳಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಫಲತೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಅಯ್ಯೋ, ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ನಿನ್ನಿಂದ ಓದೋಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ದಡ್ಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಹಣ ಹೂಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ’ ಇಂತಹವೇ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಬದುಕುವ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಆನೆಗಳಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಿನಗಳೆಯುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ, ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p>.<p>ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ– ‘ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಓದಲು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವ ಬದಲು ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಬದುಕು ಕಲಿಸಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ’.</p>.<p>ವರ್ತಮಾನದ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ ಝೀ, ಜೆನ್ ಬೀಟಾ, ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆನುಡಿ ಕಲಿಸುವ ಹೊಣೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>