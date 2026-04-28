ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಯಾರೂ ಅಪ್ರಯೋಜಕರಲ್ಲ

<p>ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದವು. ಸುತ್ತಿಗೆ, ಸಾದಾ ಮೊಳೆಗಳು, ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳು, ಅಂಟು, ಗರಗಸ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು. ಮೊಳೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು (ಸ್ಕ್ರೂಗಳು) ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿರುಪುಗಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯಿತು. ‘ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಗರು, ಆಧುನಿಕರು ಕೂಡ. ಹಲಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಅಂದಿತು ಒಂದು ತಿರುಪು ಮೊಳೆ.</p>.<p>‘ಸರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಈ ಮರಗೆಲಸ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದಿತು ಸುತ್ತಿಗೆ ಜಂಭದಿಂದ.</p>.<p>‘ನಾನು ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ’ ಅಂದಿತು ಗರಗಸ.</p>.<p>ಆ ಉಪಕರಣಗಳ ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟಗಾಗಿದ್ದ ಅದು ಇವುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಬಡಗಿ ಹಳೆಯದೊಂದು ಮರದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು. ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸಲು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಗಿಯ ಗಮನ ಹರಿಯಿತು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದವರೇ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಬಡಿದು ನೇರಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಡಿದರು. ತೆಳು ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿತು ಮೊಳೆ.</p>.<p>ಉಳಿದ ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದವು. ‘ಅರೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಸೊಟ್ಟ ಮೊಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?’ ಅಂದವು.</p>.<p>ಆಗ ಮೊಳೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಿತು: ‘ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ.’</p>.<p>ಮರಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಡಗಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಉಪಕರಣವೂ ಜಂಭ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಲಕರಣೆಯೂ ತಾನು ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಾವು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕರು, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುವವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವವರು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಚಕ್ರ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇಕು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಹೊಳೆವ ತಿರುಪು ಮೊಳೆಗಳೇ ಮಿಂಚಿದರೂ ಸೊಟ್ಟ ಮೊಳೆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೌಲ್ಯವೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದುಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>