ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಕೃತಿಗಳೆಂಬ ಸಂಪತ್ತು

<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಗಮಿಸಿ ಇಡೀ ದಿನ ಇದ್ದು ಪೂಜೆ –ಪುನಸ್ಕಾರ, ಜಪ–ತಪ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದೈವಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ. ಮಂಚ ಕಪಾಟು ಮೂಲೆ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನೋಟುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳು. ಬರೀ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಹಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ ಮರುದಿನ ಹಿಂದುರುಗಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಣವೆಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಂದು ಇದ್ದು ಉಳಿದು ಮರುದಿನ ಮರಳಿ ಹೋದ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. ಹಣ ಇಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕಾಣದಾದಾಗ ಸಾಧುವನ್ನು ಬೈಯತೊಡಗಿದ. ಅಪರಿಚಿತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕೋಪದಿಂದ ಮೂದಲಿಸತೊಡಗಿದ.</p>.<p>ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯೂ ಮರೆತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಧು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಮಗ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಹಣವನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ. ಸಾಧು ಒಂದೂ ಮಾತಾಡದೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಪಾಟಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಹೇಳಿದ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಸಾಧು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತೆರೆದು ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗಂತೂ ಆ ಸಂಯಮವಿರದೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸಾಧುವನ್ನು ನೆನೆದು ನಿಂದಿಸಿಯೇ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾಧು ಇವನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ‘ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ನೀವ್ಯಾರೂ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನೂ ತೆರೆದು ನೋಡದ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೂಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಕೂತು ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಓದಬಹುದಿತ್ತು. ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬದಲಾಗಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯೂ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತೆರೆದು ನೋಡುವ ವ್ಯವಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀತಿ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಸಂದೇಶಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಪಾಟಿನ ತುಂಬಾ ಸಾಲಾಗಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ನೋಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಮಾತಿಗೆ ಕೂತಾಗ ಮಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ.</p>.<p>ಸಾಧು, ಕಳ್ಳತನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಈ ಕತೆ. ಸದಾ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯ ಇಲ್ಲಿನ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಗ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಪುಟ ತೆರೆದಾಗಲೂ ಕಾಣುವ ನೋಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ. ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀತಿ, ಆದರ್ಶ, ನ್ಯಾಯಪರತೆ, ಸಂಯಮ, ಬಾಳನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಕಲಿವ ಗುಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಕೂತು ಒಂದು ಪುಟವನ್ನೂ ತೆರೆದು ಓದದ ಕಾಲಮಾನದ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ ಯುವಜನರಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಪುಟಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದ ನೀತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದು ಓದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>