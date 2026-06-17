ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಬೇಡ

<p>ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಮಗ. ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಟೀಕೆ. ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸು, ವೃಥಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲು ಮಾಡಬೇಡ; ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡಬೇಡ; ಟಿ.ವಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡು, ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಪೇಪರ್ ಎಸೆಯಬೇಡ, ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬುದ್ಧಿಮಾತು. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಗೊಣಗಾಟ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಅದದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಯಾವಾಗ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳುವೆನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಲೂ ಶುರುವಾಯಿತು. </p>.<p>ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನದ ಕರೆಯೂ ಅದೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನು ಹೊರಡುವಾಗಲೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆ; ‘ಸಂದರ್ಶಕರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಸುಳಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇತ್ತು. ಒಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿದಂತಾಯ್ತು: ‘ಮಗನೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗು’. ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದ. ದೊಡ್ಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಹೂಗಿಡಗಳ ಸಮೂಹ. ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಸಿರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೂಗಿದಂತಾಗಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದ ಪೈಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಒಣಗಿದ ಹೂಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಪುನಃ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ನೀರು ಪೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬದಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಫುಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ. ಪಕ್ಕದ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಆಚೆ ಕೆಲವು ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ.</p>.<p>ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಶಕರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು. ‘ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ’ ಎಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಉಪದೇಶ, ಸಲಹೆ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ‘ಮಗನೇ’ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿದವು. ಅನೇಕ ಕಿವಿಮಾತುಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗುವುದು ಹೀಗೆ.<br /><br /></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>