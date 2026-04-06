ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ದೊರೆಗಳು ಕ್ರೌರ್ಯ ತೊರೆಯಲಿ

ನಾದಿರ್ ಶಾ ಬದುಕಿದ್ದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಮೊಗಲರ ದೊರೆ ನಜೀರುದ್ದೀನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನಿರಂತರ ಅವಮಾನದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಮೊಗಲ್ ದೊರೆಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ನಾದಿರ್ ಶಾನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ದಿವಾನರ ಸಾವಿನಿಂದ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದ. ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಜನರ ಕುತಂತ್ರ, ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸೋಗಲಾಡಿತನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವರಸೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾದಿರ್ ಶಾನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯದ ನರಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾದಿರ್ ಶಾ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಹಕೀಮನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ವ್ಯಗ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಣತಿಗೆ ಮಣಿದು ಬರಲೊಪ್ಪದ ಹಕೀಮ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾದಿರ್ ಶಾನ ಅಹಂ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದವನು ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾದಿರ್ ಶಾ ಹಕೀಮನ ಎದುರು ದೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. 'ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು 'ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲಾವಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಳಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದವನು ಸದಾ ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಕೂಡ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಸೋಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲಾ ವಿಖಾನ್ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಭೂಮಿಯು ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವ್ಯಾಜ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸು. ದುಷ್ಟರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭೂಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದು ಮೆರೆದಾಳಿದ ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದರ್ಪ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವ ಬದಲು ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಉಣ್ಣುವುದು ಪಡಿಯಕ್ಕಿ, ಮಲಗುವುದರ್ಧಮಂಚ, ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದಾವಿನ ಹಾಲು. ಇದರಾಚೆಗೆ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ ಭಂಡಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಹಣ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ವಿರಳ. ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಬಹಳ.

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿದರೂ ದಿನದಿನದ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲ, ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲ, ವೀರಶಾಸನಗಳಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕಾಲಮಾನ ಇದಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ