ನುಡಿ ಬೆಳಗು | ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೀತಿ

<p>ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ರಬಿ ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳೂ ಸದಾಚಾರಿಣಿಯಾದವಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಅಂಥ ವಿರಳರಲ್ಲಿ ರಬಿ ಆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಂದು, ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆಂದು ಜನ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದೇ ಬಂದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥಾದ್ದು ಏನಿದೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಈಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ?’ ಎನ್ನುವ ಉಡಾಫೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ರಬಿ ಆ ಗೆ ಅವರ ನಿಲುವಿನಿಂದಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳೂ ತಿಳಿದುಹೋದವು. ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಕೆಯೇ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ‘ನೀವು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಾ?’ ಎಂದಳು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ: ‘ಅಲ್ಲವೇ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’. ರಬಿ ಆ ನಕ್ಕು, ‘ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ? ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವುದು? ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗರ್ವಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ರಬಿ ಆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ: ‘ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ. ದೇವರನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು?’ ಎರಡನೆಯವ ಮೊದಲಿನವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ: ‘ದೇವರನ್ನು ಭಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಾನೆ’.</p>.<p>ರಬಿ ಆ ನಕ್ಕಳು ‘ಇದನ್ನು ನಾನಂತೂ ಪ್ರೇಮವೆನ್ನಲಾರೆ. ಇದು ಹೆದರಿದವರು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಭೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ. ಭಜಿಸದಿದ್ದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಕ್ರೂರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಲಾಲಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ’. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಕೇಳಿದರು: ‘ರಬಿ ಆ ಈಗ ಹೇಳು ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ?’ ಅಲೌಕಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ ಭಾವವೊಂದು ಥಟ್ಟನೆ ತೋರಿತು: ‘ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಿಸಲಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ತೋರದು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ- ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಭಕ್ತಿಯೇ, ಆರಾಧನೆಯೇ ಏನೆಂದು? ಅನಿಮಿತ್ತವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ’.</p>.<p>ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ತಲ್ಲೀನತೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ತಲ್ಲೀನತೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ನರಕವನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾಗೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನೇ ತಂದೆ ಅವನೇ ತಾಯಿ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅನುಭವ, ಅದು ಅಲೌಕಿಕ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>