ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಅರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಥ..

ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಬರ್ಟ್ರಂಡ್ ರಸೆಲ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಬಂದ. ರಸೆಲ್ ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ತರುಣನಿಗೆ ತಾನು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ರಸೆಲ್ ಅವರು ಓದಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಟ. ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. 'ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಾರ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ದ ಪಂಡಿತರು, ತಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಗಾರ' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ.</p>.<p>ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಸೆಲ್ ನಗುತ್ತಲೇ, 'ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಂಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟೀತು. ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳು' ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಪೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು, 'ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕೆಂಬುದು ಕೋರಿಕೆ' ಎಂದ. 'ಆಯಿತು ಸಮಯವಾದಾಗ ಓದುವೆ' ಎಂದರು. ಯುವಕನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 'ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಓದುವಿರಾ' ಎಂದ. ರಸೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ತಡೆಯುತ್ತಾ, //'ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಳು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, 'ನಾಲಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಗ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕವು ಅದನ್ನು ಜಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕ ಅವಮಾನದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಯುವಕನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು ರಸೆಲ್. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಸೆಲ್ ಯುವಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕನಿಗೋ ಅಚ್ಚರಿ. ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಎಂದು. ರಸೆಲ್ ಯುವಕನನ್ನು ತಬ್ಬಿ, 'ನಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿ ಬಂದೆ' ಎಂದರು. ಅವರ ಆ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಯುವಕ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, 'ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೈದುಕೊಂಡೆ' ಎಂದ.</p>.<p>ರಸೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಅರಿವಾಗಿ, 'ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನವತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಅರ್ಹತೆ ಯಾರದೋ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತರೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ದಾರಿಯ ಹುಡುಕಾಟ. ನೀನವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಓದಿ ಎಂದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳಾಡಲಿ ಎಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ? ಆ ಅರ್ಹತೆ ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಮನನ ಮಾಡಿಕೋ' ಎಂದರು.