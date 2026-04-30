ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಮಹತ್ತೇ ಮಾನವನ ಗುರಿ

ಇಸ್ಲಾಂನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ದೊಡ್ದ ಹೆಸರು ಖಯ್ಯಾಮರದು. ಅವರಿಂದ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಜನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖಯ್ಯಾಮರು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಂದು ದಿನ ಖಯ್ಯಾಮರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದೊಂದು ದುರ್ದಮ್ಯವಾದ ಅರಣ್ಯ. ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹೊತ್ತು ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಾಡಾದರೇನು, ಕಾಡಾದರೇನು? ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರೂ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕುಳಿತರು. </p>.<p>ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಸಿಂಹದ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರವನ್ನೇರಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೇರಿದರು. ಖಯ್ಯಾಮರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದರ ಪರಿವೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದ್ದರು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಂಹ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ, ಖಯ್ಯಾಮರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಖಯ್ಯಾಮರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಿಂಹವೊಂದು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರ ಅರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಖಯ್ಯಾಮರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಷ್ಟೇ, ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚತೊಡಗಿದವು. ಖಯ್ಯಾಮರು ಅಯ್ಯೊ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನತೊಡಗಿದರು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ. ಅವರು, 'ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಬಹಳ ಅಚ್�ರಿಯ ವಿಷಯ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 'ಹೌದೇ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಿಂಹವೊಂದು ಹಾದುಹೋಯಿತೇ? ನನಗದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು ಖಯ್ಯಾಮರು. 'ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಪೂರ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆಂದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನೋವಾಗುವ ನಿಮಗೆ, ಸಿಂಹ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭೀತಿ ಕಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದರು. ಖಯ್ಯಾಮರು ನಕ್ಕು, 'ಅಯ್ಯಾ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಮಹತ್ತದಾದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸದಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿರುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡಾ.</p>