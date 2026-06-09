ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಪುಟ್ಟ ದೀಪದ ಬೆಳಕು

<p>ಒಂದು ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೀಪ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದೀಪಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೀಪ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಜನರು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ದೀಪ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ, ದಾರಿಹೋಕನೊಬ್ಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ನಡುಗುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳೂ ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಬಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಎಣ್ಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ದೀಪದ ಕಿರು ಬೆಳಕು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಬೆಂಚನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಬಂದು ಮಲಗಿತು. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಊರಿನವರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತರು.</p>.<p>ಮಳೆ ನಿಂತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಿತು. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿದವು. ‘ಈ ಸಣ್ಣ ದೀಪದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು, ನೀವಿದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು’ ಅಂದರು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. ‘ದೀಪ ಚಿಕ್ಕದಾದರೇನು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಾಕಲ್ಲ’ ಎಂದರು ನಗುತ್ತ ಮಹಿಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೀಪ ತಾನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದೆನಲ್ಲ ಎಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಳರಿಮೆ ಈಗ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಅದು ಕಲಿತಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾವು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗೆಳತಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಇಂತಹವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅದೇನು ಮಹಾ ಎಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದವರದ್ದು ಸಾಧನೆಯೇ. ಆದರೆ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಚೀಲ ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರದ್ದೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಧನೆಯೇ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬಹುದು, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೀಪವೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಭಯ ಪಡದಂತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>