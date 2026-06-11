ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಮಿತಿ

<p>ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೇಳಿದರು, ‘ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಾಹಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಯುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ‘ಹೌದು ನನಗೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೀವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಶಕರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ‘ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ‘ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೂ ಉಳಿಯಬಾರದು’ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ ಮಹಾ ದುರಾಸೆ ಅವನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ‘ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದೀತು? ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಬಲ್ಲಿರಾ’ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಾ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಾಶವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಾರದು. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಶ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು. ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನ ಎಂಥಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಚೂಪುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ, ‘ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆದಿಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೇ’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ತಾನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ತತ್ವದಿಂದ ಎನ್ನುವ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸೈರಿಸಲಾಗದ ಈ ಗುಣ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೂ ನಾಶವಾದಂತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೂಪುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ತಾನೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಬೇಕೇ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್.</p>.<p>ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆದಿಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿನಾಶವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮವರು ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದು?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>