ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ತಾಳ್ಮೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

<p>ಒಂದು ದಟ್ಟ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ಅದೆಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳೂ ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಿದಿರು ತಾನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಬಿದಿರು ಹೀಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ‘ನೀನೂ ಬೆಳೀತಿಯಾ ಬಿಡು’ ಅಂದಿತು. ಆಗ ಬಿದಿರು ಅಸಹನೆಯಿಂದ ‘ಆದರೆ ಯಾವಾಗ’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ‘ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಅದೆಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಾದವು, ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಕೊರಗಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ತೇಗದ ಮರ, ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಬಿಡು ಎಂದಿತು ಜಂಭದಿಂದ. ಮರದ ಮಾತುಗಳು ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ಕುಟುಕಿದವು. ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡತೊಡಗಿತು. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದವು. ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಾರಗಳು, ವಾರಗಳ ನಂತರ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದವು. ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಬಿದಿರಿನ ಬೇರುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತು. ಮಳೆಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿಯೂ ನಡುಗಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೇರುಗಳು ಅದನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ಸಸಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲದ ಮುಂಜಾವು. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ನೋಡಿತು. ಬಿದಿರಿನ ಪುಟಾಣಿ ಸಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಗಿಳಿಹಸಿರಿನ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿತು. ಅದರಮ್ಮನಿಗೆ ಅವರಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ‘ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಯ್ತು ನೋಡು, ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಅಂದಿತು ಚಿಟ್ಟೆ.</p>.<p>ಅಂತೂ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಬಿದಿರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಬೇಗ ಪಡೆದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆತಂಕದ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>