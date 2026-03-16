ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ನ್ಯಾಯವೇ ಜೀವದ್ರವ್ಯವಾಗಬೇಕು

<p>ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಆಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಅಣ್ಣನ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ದಿನವೂ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದೀತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಣ್ಣನ ಕಿವಿಯೂದಿದ. ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಣ್ಣ ಆಕಳಿನ ನಡುಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು, ‘ಮುಂಭಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾಲು, ಹಿಂಭಾಗ ನನ್ನ ಪಾಲು’ ಎಂದ. ‘ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲಿ, ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿ’ ಎಂದ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಡದ ತಮ್ಮ ಈಗಲೂ ಆಕಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಲು, ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ. ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ. ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ.</p>.<p>ಇಂಥ ನ್ಯಾಯಭಂಜಕರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕಾದ ಜಾಣತನ ಬೇಕಲ್ಲ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗಿದ್ದೀತು? ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿರಿತನ ಮೆರೆದು ಸರಿಯುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದೂರದ ನೆಂಟರ ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಈಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ. ಲಾಭ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು. ನಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಸಹೋದರರ ನಡುವಿರಲಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿರಲಿ ಲೌಕಿಕತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಅಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ‘ಆನೆ ಕುದುರೆ ಭಂಡಾರವಿದ್ದರೇನು? ತಾನುಂಬುವುದು ಪಡಿಯಕ್ಕಿ, ಒಂದಾವಿನ ಹಾಲು, ಮಲಗುವುದರ್ಧ ಮಂಚ’ ಎಂಬುದು ನುಡಿಡಂಗುರದ ಸದ್ದಷ್ಟೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಒಡಕು ಪೀಳಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟುತ್ತದೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೀಗೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಬೂದಿಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕುವ ರಣಚಂಡಿ ಸರಕುಗಳವರೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಲಾಭವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ದಯೆದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪದಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕುಟುಂಬವಿರಲಿ, ದೇಶವಿರಲಿ ಒಡಕು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಇರಿವ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೊನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪದ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಸವಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಡುವ ಬಾಂಬುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಳು ತುಂಬುವವರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಹೊರಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವನಾದರೆ ನಾಳೆ ಇವನು. ಕೊಂದವರುಳಿವರೆ? ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ನ್ಯಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆರ್ದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವದ್ರವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಡಕಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದು ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠರ ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೇನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ದೇಶವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಜ್ವಾಲೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದಯೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>