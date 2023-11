ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ

ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Best is yet to come ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕನನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.