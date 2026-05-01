ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಕಮ್ಮಾರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿ ಇದ್ದನು. ಆತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಊರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಗರಗಸ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಗರಗಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಮಾರನ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಯಿತು.

ಆತ ಕಮ್ಮಾರನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಗರಗಸ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗರಗಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಕಮ್ಮಾರನು, 'ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ನೀನು ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗರಗಸವನ್ನು ಒಯ್ಯಬಹುದು' ಎಂದನು.

ಬಡಗಿಗೆ ಅವಸರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ, 'ಸಹೋದರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಗರಗಸ ಮಾಡಿಕೊಡು' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದನು.

ಆಗ ಕಮ್ಮಾರನು, 'ಇದು ಹಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ. ಇಷ್ಟು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಆಯುಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ನನಗೇ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

ಬಡಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದನು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬಂದು ತನ್ನ ಗರಗಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಗರಗಸವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಬಡಗಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇಠ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿ, ಕಮ್ಮಾರನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದನು.

ಸೇಠ್ ಕೂಡ ಆ ಗರಗಸವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದನು. 'ಆ ಕಮ್ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಬಡಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: 'ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ'

ಸೇಠ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸಿದನು: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗರಗಸಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮ್ಮಾರನಿಂದ ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಗರಗಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?'

ಮರುದಿನ ಸೇಠ್ ಕಮ್ಮಾರನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗರಗಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗರಗಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ... ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗರಗಸ ಮಾಡಿ ಮಾರಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

'ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ' ಎಂದು ಕಮ್ಮಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಕಮ್ಮಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಸೇಠ್, 'ಸರಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಗರಗಸಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ... ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಷರತ್ತು ನಿನಗೆ ಮಂಜೂರೇ?' ಎಂದನು.

ಕಮ್ಮಾರನು ಹೇಳಿದನು, 'ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ. ನನ್ನ ಶ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ'.

'ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು... ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಯೇ?' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಕಮ್ಮಾರನು ಹೇಳಿದನು: 'ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಗರಗಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂ