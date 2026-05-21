ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಆಡಂಬರ

<p>ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಾಸ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದೂ ಕದ್ದು ಮಾರುವವರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪಾದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಂಡನ್ ಅವರು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರಲ್ಲ. ‘ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಾನ್ಯ ತರಕೂಡದು, ಅದು ಯಾರ ಪಾಲಿನ ಧಾನ್ಯವೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಸಿದು ತರುವುದು ಮಹಾಪಾಪ’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವವರಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಯವ, ‘ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕಾಳಸಂತೆಯಿಂದ ತರದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದ. ‘ಬಡವರ ರಕ್ತಹೀರುವ ಕಾಳಸಂತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದರ್ಥವನ್ನೂ ತರುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದರು ಟಂಡನ್. ‘ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ’ ಎಂಬ ಅಡುಗೆಯವನ ಮಾತಿಗೆ, ಟಂಡನ್ ಅವರು ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಕೈತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಟಂಡನ್ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ‘ಇದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡು’ ಎಂದರು. ಅಡುಗೆಯವ ಗಾಬರಿಯಾದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬರಿಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೊಡುವುದೇ’ ಎಂದ. ‘ಇದು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಹೋಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಹುರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು ಟಂಡನ್. ‘ಬರುವವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರು ಹಾಗಿದ್ದೂ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ಪಾಯಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದೇ’ ಎಂದ ಅಡುಗೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಮಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡು’ ಎಂದರು ಟಂಡನ್.</p>.<p>ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಟಂಡನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು, ‘ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಊಟ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿ ಎಂದರೆ ದೇವರ ರೂಪ. ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಈಗ ತರಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಊಟದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. ಬಂದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ‘ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನ್ನ ಕಸಿದು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಂಬರ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಸೆದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಹಿತದ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಹಿತ, ಸರ್ವರ ಊಟದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಊಟ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಊಟವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಕ್ಷಸತ್ವದ ಎದುರು ಟಂಡನ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಎಷ್ಟು ಮಾನವೀಯ ಅಲ್ಲವೇ?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>