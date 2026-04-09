ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಪರರದ್ದನ್ನು ಆಶಿಸದಿರುವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ

<p>ನಾಮದೇವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂತ, ಅನುಭಾವಿ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನದೇ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬರುವವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಯಾವ ಕರುಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಸಾಕೆನ್ನಿಸಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಊರ ಹೊರಗಿನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒರಗಿದ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಕಂದನನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಇರುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಪೂಜಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನಾಮದೇವನಿಗೆ ಆಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆಯೇ, ಅದನ್ನು ತಾನು ಅಪಹರಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ. ಸುಸ್ತಾದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಆ ತಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಳುತ್ತಾ ‘ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ, ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನನಗೆ ಉಳಿಸದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಾಪ ನಿನಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕ್ರೋಧ, ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ನಾಮದೇವನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲವೆನ್ನಿಸಿತು. ಹೊರಬಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ, ‘ನಿನ್ನ ಶಾಪ ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಾ?’. ‘ತಲುಪಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು. ಪರರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನರಕವನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ, ದೇವರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ’ ಎಂದಳು ಆಕೆ. ನಾಮದೇವನಿಗೆ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಶಿಸಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳವುದನ್ನು ನೆನೆದು ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಬಿಡದೆ, ‘ತಾಯೀ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಏನು? ದೇವರನ್ನೇಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಿ’ ಎಂದ. ‘ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಮದೇವ ಎನ್ನುವ ಕಳ್ಳ ಹಣ ಒಡವೆಗಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದನಲ್ಲಾ? ಅಂಥಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲಾ? ಇಂಥಾ ದೇವರನ್ನು ಬೈಯದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ನಾಮದೇವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ‘ಸರಿ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿದೆ?’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ‘ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆ ನಾಮದೇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನಾಮದೇವ ಖಿನ್ನನಾದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ತನಗೆ ಯಾಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಮನೆ, ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಡುಗಿ, ಇಹದಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿತು.</p>.<p>ಆ ತಾಯಿಯ ಆಕ್ರೋಶ, ಶಾಪ ಪದೇ ಪದೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿತು. ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಚರರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ: ‘ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪರರ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಆಶಿಸಲ್ಲ’. ಅನುಚರರು ಕೇಳಿದರು: ‘ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ?’ ‘ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ’ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕುಳಿತು ನಾಮದೇವ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಹೃದಯದ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂತನಾದ. ಗುರುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಮದೇವ, ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಂಡ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>