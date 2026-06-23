ಸರಳತೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು

<p>ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಖುಶಿ. ಅವಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಪ್ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕಪ್ಗಳು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಗಳು, ಪುಟಾಣಿ ಕಪ್ಗಳು. ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಆಕೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮಬ್ಬು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಜನರು ಆಕರ್ಷಕ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವು ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಖುಶಿಗೆ ಸಂತೋಷವೇನೋ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರಳವಾದ ಕಪ್ಗಳು ಅಂಗಡಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ದೂಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಾನು ಏಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಖುಶಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಕಪ್ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಖುಶಿ ಒಂದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ‘ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಕಪ್’ ಎಂದಳು. ಮಹಿಳೆ ನಗುತ್ತಾ, ‘ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ’ ಅಂದರು. ಆಗ ಖುಶಿ, ‘ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಕಪ್ ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ಸರಳವಾದ ಕಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುತ್ತೀರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆಗ ಆ ಮಹಿಳೆ, ‘ನೋಡು, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದು ಆರಾಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಚಹಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೂ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರು ಅಲಂಕೃತ ಕಪ್ಗಳ ಜತೆಜತೆಗೆ ಖುಶಿಯ ಸರಳ ಕಪ್ಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಖುಶಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ತಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದ ಕಪ್. ಸರಳತೆ ಎಂದರೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬದಲು ಆರಾಮವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬರೀ ಕಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಖುಶಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸರಳ ಆಹಾರವೇ ದಿನವೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾರೀ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಝಗಮಗಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೇಹ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಗುರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಗಂಭೀರತೆಯ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದೊಡನೇ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸರಳತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೊರತೆ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>