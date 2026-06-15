ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಸಮಾನತೆ ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ

<p>ಈ ತಾಯಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು. ಕೊನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಊನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಉಳಿಸಿಹೋದ ಒಂದೆಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಜೀವನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಮಗನ ಆರೈಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿ ತಲೆ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ತಾನೂ ಮಲಗುವುದು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ. ತಾನು ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯತೊಡಗಿತು. ಅಣ್ಣನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಂಗಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಾದಳು. </p><p>ಬರುಬರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ದೂರದೂರಿನ ಹಳೇ ಸಂಬಂಧದ ಹೆಣ್ಣು ತಂದು ಹಿರಿಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಡುಂಡ ಹೆಣ್ಣು ತಂದರೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಿಂಗಳೊಪ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯಾದರು. ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಮಗನ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ತಾಯಿ ಕರುಳು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗನ ನಡುವೆ ಸರಿಹೋಗದ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಂಗಿಯ ಹೆಂಗರುಳು ಕೊರಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸರಿ? ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಒಬ್ಬನು ದೈಹಿಕ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನೋವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನರಳಾಟ ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳಾದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ; ಸಮಗ್ರ ಮನುಷ್ಯಕುಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಅಸಮಾನ ಸಮಾಜದ ಸಂಧಿವಾತ. ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣವೂ ಸುಮದಂತೆ ಕೋಮಲವೂ ಆದ ನೀತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಲು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೀಳಾದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಹೆಗಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸದಾ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿಕರುಳ ಕಾಳಜಿ ಆಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮೇಲರಿಮೆ ಉಳ್ಳವರ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೂ ಅದು ತಾಗಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರಿವಿನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಜತೆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಲೀಸು. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಬಿದ್ದ ತಮ್ಮನ ದೇಹದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅವನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಪವೂ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದೇ, ಅದಕ್ಕವನು ಅರ್ಹನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕ. ಅಸಮಾನತೆಯು ಸಮಾಜದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಅಪಮಾನಿತರ ಜೀವನಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವೇಕವೂ ಆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಪರಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕುಚಿತತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಮಾನತೆಯು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ, ಸಮಾನತೆಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತವೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>