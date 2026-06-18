<p>ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ, ‘ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ. ಅದೇ ದೈವತ್ವ’ ಎಂದರೆ, ‘ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದೇ ಬದುಕುವುದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಕೊನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಗುರುವೇ ಹೇಳಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದ ಒಬ್ಬ. ‘ಅಲ್ಲ ಎಂದವರ್ಯಾರು?’ ಎಂದರು ಪರಮಹಂಸರು. ‘ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಲಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಡದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸಾಧನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಪರಮಹಂಸರು ಇಬ್ಬರ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಚಿತರಿದ್ದೀರಿ, ಹೀಗಿದ್ದೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ?’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ‘ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದಾರಿ ಬೇರೆಯೇ ಆದರೂ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಪರಮಹಂಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: ‘ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಗುರಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲವೇ?’. ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದರು. ‘ದಾರಿ ಯಾವುದಾದರೇನು. ನೀವು ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ದಾರಿಗಳು ಸರಿಯೇ’ ಎಂದರು. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲಿ, ‘ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ತಿಳಿಸಿ?’ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು; ‘ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿಯಾದರೇನು? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು, ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಇದರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು, ಇದು ಬೆಳೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಕೂರುತ್ತೀರೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರೋ? ಈ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕು?’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಂದವರಿಗೆ ತೀರಾ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದರು: ‘ಅವರವರ ಮಾರ್ಗ ಅವರವರಿಗೆ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಅವನು ಹೊಳೆಯಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು, ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವವನೊಬ್ಬ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ‘ಪರಮಗುರುವಾದ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?’ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಅದೊಂದು ಪಯಣ, ನೀವು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೀಗೇ; ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದೂ ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ. ಅದು ದೇವರೋ, ಧರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>