ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಕುಲಕುಲವೆಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದಿರಿ

<p>ಭಾರತವು ಮಹಾನ್ ಸಂತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವತೆಯ ಆರಾಧಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವರೂ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತೋತಾಪುರಿ ಎಂಬ ಸಂತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಸಮೀಪ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ತೋಟದ ಮಾಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಚಳಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು, ತೋತಾಪುರಿ ಅವರು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. </p>.<p>‘ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?’, ಎಂದು ತೋತಾಪುರಿ ಜೀ ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಗಿದರು... ‘ಇದು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ?’ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಗು ತೋತಾಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ತೋತಾಪುರಿ ಹೇಳಿದರು, ‘ನೀವು ನಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜೆ-ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಭಜನೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ… ಆದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ… ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ… ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ.’ </p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಹೇಳಿದರು, ‘ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ… ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ — ‘एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ (ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ನಾಸ್ತಿ) ಎಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ… ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮರೆತು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಗೆ ಬರದೇ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತದೆ?’</p>.<p>ಪರಮಹಂಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ‘ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವ ಶತ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ… ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.’ ತೋತಾಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>