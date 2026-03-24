ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ಸಹಕಾರದ ಫಲ

<p>ರೂಹಿ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್, ಒಂದು ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಶಾರ್ಪನರ್ ಇದ್ದವು. ರೂಹಿಯ ಜತೆ ದಿನವೂ ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಅಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಜಂಭ. ತಾನು ಈ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು. ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೆಯಲಾಗದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾಗದು, ಗಣಿತ ಮಾಡಲಾಗದು ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂಚಿನಪಟ್ಟಿ ತಲೆದೂಗಿತು. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯ ಪೆನ್ನುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ರಬ್ಬರ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ‘ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವಾ, ನಾನೇ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೀರೋ’ ಎಂದಿತು. ಆಗ ರಬ್ಬರ್, ‘ಹೌದು, ನೀನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ’ ಅಂದಿತು.</p>.<p>ಆಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ‘ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ’ ಅಂದಿತು. ಮರುದಿನ ರೂಹಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದಳು. ತಕ್ಷಣ ರಬ್ಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಳಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆದಳು. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲನ್ನು ಶಾರ್ಪನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೂಪು ಮಾಡಿದಳು ರೂಹಿ. ಅದೇ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದಳು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಮೌನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ‘ನನಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಾನು, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ’, ಶಾರ್ಪನರ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ‘ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಅಂದಿತು.</p>.<p>ರಬ್ಬರ್ ವಿನಯದಿಂದ ನಕ್ಕಿತು. ‘ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ನಾನದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ’ ಎಂದಿತು. ಆಗ ಇಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿ ‘ಹೇಯ್, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಗಿಡುತ್ತೇನೆ’ ಅಂದಿತು. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನಕ್ಕವು.</p>.<p>ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಧನೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಅಹಂಕಾರ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ಯಾರೋ ತಿದ್ದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲ, ಕಲಿಯುತ್ತ ಹೋಗುವುದು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>