ನುಡಿ ಬೆಳಗು: ದಿನವು ನಿತ್ಯ ಯುಗಾದಿಯೇ

ವರಕವಿಯ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ. ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಕೂತಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಮಂತನಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಕವಿ ಎಸ್.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಹೂ ಇರದ ಚಿಗುರಿರದ ಬೋಳು ನಿಸರ್ಗ ಹೇಮಂತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಖಾಲಿ ಆದರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬಂತೆ ವಸಂತನ ಆರ್ಭಟ ಶುರು. ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಅವರು ವಸಂತ ಎಂಬ ಋತುಗಳ ರಾಜನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಋತುವಿಗೊಂದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಕವಿಗಳ ಗಡಣದ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಪಂಪನಂತೂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಂಬಲದವ.</p>.<p>ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಕಾದ ಕುಲುಮೆಯ ಎದುರುಬದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಆ ಬಡತನದ ಬೇಗೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆ ದ್ಯಾವ್ರು ತಂದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ, ಹಸಿವಿನಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಾನೇ ದಿನವು ನಿತ್ಯ ಯುಗಾದಿನೇ' ಅಂತ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗಿ 'ನಾನು ಬಡವ ಆಕೆ ಬಡವಿ ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು' ಎಂದು ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಸುಂದರ ಷರಾ ಬರೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರ 'ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವಾಗ ಮಾಮರದ ಚಿಗುರು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯುಗವೊಂದರ ಆದಿಯೇ ಹೀಗೆ ಅದು ಯುಗಾದಿ. ಫಲಾಫಲಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಚಾಂಗ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರವೊಂದರ ಆಗಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಕಾಲ ಋತುಚಕ್ರ. ಚಕ್ರ ಉರುಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಾಳ್ವೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುವ ನಿಸರ್ಗ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೇ ಹೀಗೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ನೋವು ನಲಿವು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಗಿಡಮರಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿರಕ್ತಿ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಚಿಗುರು ಸೂಸುವ ಘಮಲು ಸಿಹಿಯನ್ನೂ ನಾಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರುವುದು ಕೂಡಾ ಬೇವೇ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಲಾದ ಕಬ್ಬು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿದ ಬೇವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬೆಲ್ಲ ನೋವಿನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸುಖದ ಬೆರಳು ಕಷ್ಟದ ಅಂಗೈಯಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೂ ಒಂದಾಗುವ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು.</p>.<p>ಭೂಮಿ ಕೂಡಾ ಋತುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಸೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದನ್ನು ಧರಿಸುವ ವೈಖರಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಉಡಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೂ ಮುಖ ತಿರುವಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಯುಗಾದಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿ ಬೇವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತೇವೆ. ದೈವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಹಿ ಒಗರು ಹುಳಿ ಅರುಚಿ ಮತ್ತು ವರ್ಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೈವಿಕ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡುವ ನಂಬಿಕೆ.