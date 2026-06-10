ಸಂಗತ: ಎತ್ತುಗಳ ಕಣ್ಮರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಹುಡುಗನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಮನೆಯ ‘ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿ’ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯವದು!</p>.<p>ತಿಪ್ಪೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರನ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅರ್ಹತೆ, ಮನೆತನ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರ ಮನೆಯ ತಿಪ್ಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವರ ಮನೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವದು. ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿ ತುಂಬಿರುವುದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ದನಕರುಗಳಿವೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಕ್ಕಲುತನ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅಂದಿನವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಎತ್ತು ಸಾಕಬೇಕು, ಉತ್ತು ಬೆಳೆಯಬೇಕು’, ‘ಎಂಟಾಣೆ ಕಟ್ಟಿದವನು ಕೂಳು ಕಾಣದಾದ, ಎಂಟೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿದವನು ಕುಬೇರನಾದ’, ‘ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಎತ್ತು ಚೆಂದ, ಮೂಗಿಗೆ ನತ್ತು ಚಂದ’. ‘ಅಂಜನ ಹಾಕಿದ ಕಣ್ಣುಚೆಂದ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಹೊಲ ಚೆಂದ’, ‘ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಲ ಚೆಂದ, ಮೇಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಣ ಚೆಂದ’ –ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುವ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು, ದನಕರುಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವೋ ಅಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ, ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಡಿಸಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ತುರ್ತಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದನಕರುಗಳು ಉಸಿರಾಡುವ, ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವ, ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವ, ಇತರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಂತಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂತಹ ಬರಗಾಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸಮೇತರಾಗಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಉಳುಮೆ, ಬಿತ್ತನೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಫಸಲನ್ನು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕುವುದು, ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಕಣ ಮಾಡಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿಪ್ಪೇಗುಂಡಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಣಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೆ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಳಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ಬಡ ರೈತ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಯಾವ ರೈತರನ್ನು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಬೇಸಾಯ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಯ’, ‘ಕಾಯಕವೇ ಕೈಸಾಲ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಕೆಲವರು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ರೈತರು ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿದೆ. </p>.<p>ರೈತನೀಗ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಯಂತ್ರಗಳ ಆಳಾಗುವತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದು<br>ವರಿದರೆ, ಎತ್ತುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ರೈತ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>