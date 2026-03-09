ಸಂಗತ ಅಂಕಣ: ‘ಭವಿಷ್ಯ’ ವಹಿವಾಟು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿ

<p>ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಯದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನತದೃಷ್ಟ ಯುವತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಠದ ಬಾವಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾರಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ‘ಯುಗಾದಿ–ದೀಪಾವಳಿಯ ಮರುದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ತೊಡಕಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಿರುತೆರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ‘ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಡನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ, ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಕೆಳಗೆ ದಂಪತಿ ಮಲಗಿದರೆ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವಾಹಿತೆಯ ಜೊತೆಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕೊಡುಗೆ. 2012ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಪ್ರಳಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು–ಖಾವಿಧಾರಿಗಳನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಜನರನ್ನು ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಬೆಂಬಲವೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತರುಣ ಗುರುವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನಬಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಒಬ್ಬರು ಅಂಗಲಾಚಿದ ಆಡಿಯೊ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಗತಿಯಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜಗತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಷದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಏಕಿಲ್ಲ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂತಿವೆ.</p><p>ಜ್ಯೋತಿಷ ಈಗ ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಉದ್ಯಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಹೀಗೆ: ‘ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ ಯಾವುದೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೂ, ಆ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ವಿವರವೂ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕರು ಹೆದರಿಯೇ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರು. ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದುದರಿಂದ ಅಪಾಯವೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದಲ್ಲವೇ?’ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎತ್ತುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದು.</p><p>ವೈಚಾರಿಕ ವಿವೇಕದ ಮೇರು ನಿದರ್ಶನವಾದ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ವಯಂ ನೈತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಬೆತ್ತಲೆಸೇವೆ’ಯ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ‘ಮಡೆ ಸ್ನಾನ’ದಂತಹ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಇದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಾರ್ಕಿಕ, ಅವೈಚಾರಿಕ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಮುಂದುಮಾಡಿ ‘ಮುಗ್ಧ ಗ್ರಾಹಕ’ ಮೂರ್ಖ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ನಿಮಿತ್ತ ನರ ಬಲಿ ನೀಡಿದ, 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>