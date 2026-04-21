ಸಂಗತ | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ: ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಿತಿ ಎಂಬ ತಡೆ

<p>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಜಿಬಿಎ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಗಗನಮುಖಿ ಆಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಖಾಲಿಜಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ (ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್), ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ, ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ<br>ಹಾಗೂ ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಎಆರ್) ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟಡಗಳು ‘ಸಿಸಿ’ (ನಿರ್ಮಾಣಾರಂಭ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಹಾಗೂ ‘ಒಸಿ’ (ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ) ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಅನುಸಾರ ಅಂದಾಜು 8 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಯಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, 1,200 ಚ.ಅ.ವರೆಗಿನ (30 X 40 ಅಡಿ) ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ‘ಸಿಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಒಸಿ’ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಮೊದಲಾದವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p>40X60 ಅಡಿ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2,400 ಚ.ಅ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲದೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿ, 6 ಮನೆ (6 ಅಡುಗೆಮನೆ) ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವು, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು 39.3 ಅಡಿ ದಾಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 520 ಚ.ಅಡಿಗಳು (ಮುಂದೆ 3.3 ಅಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ 2.6 ಅಡಿ). ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಉಳಿಯುವುದು 1,880 ಚ.ಅ. ಜಾಗ. ಆದರೆ, ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಿತಿ 1.75 ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತು ಸೇರಿ (2,400 x 1.75) 4,200 ಚ.ಅ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,050 ಚ.ಅ. ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 200 ಚ.ಅ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್, ಎತ್ತರ, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 830 ಚ.ಅ.ಗಳಷ್ಟು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಲೇಬೇಕು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಿತಿಯ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಿತಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಎಆರ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಯಿಂದ ತಲಾವಾರು ವಾಸಸ್ಥಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನವೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎತ್ತರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗದು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಜನೋಪಕಾರಿ ನಿಲುವು ಎಂದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು<br>ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಶೇ 5ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 15ರವರೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ 40X60 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್ಎಆರ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತ, ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಬಿಎ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ರಾಜಧಾನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಾಗರಿಕಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>