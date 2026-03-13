ಸಂಗತ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಥ್ಯ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ‘ಪೀಕ್ ಅವರ್’ ಎಂಬುದು ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ‘ಪೀಕ್ ಅವರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಪೀಕ್ ಅವರ್’ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ರ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಕ್ಗಳು ನಿಂತರಂತೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳೂ ತೆವಳಲೇಬೇಕು. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೂಲಕ ನಡುಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಗಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯದ್ದು ಬೇರೊಂದು ವ್ಯಥೆ. ಇದೇ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ನಗರದಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯ ತೆರಳಿದ್ದವರ ವಾಹನಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ವಾಪಸಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಒಂದೂಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸಿಗೆ ತಲಪುವ ಕಾರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೆ, ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಶಿರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 23.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2.7 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3.3 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ 25.2 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 4,816 ಇತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು 21,495ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳೇ ಅಧಿಕ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಈಗ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ₹57,000 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅದಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತೆವಳುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಖಕರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದೇ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿಣತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ನೀಲನಕಾಶೆ ರೂಪಿಸುವವರು ಕಿವಿಗೊಡುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವವರೂ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಲೇವಡಿಯನ್ನು ಸಲಹೆಯಾಗಿಯೋ, ಸವಾಲಾಗಿಯೋ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಜರೂರಂತೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>