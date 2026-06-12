ಸಂಗತ: ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕವೇಕೆ ಮೂಕ?

<p>ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹೋಟೆಲಿನ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರು. ಅವರ ಎದುರು ‘ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷವಿದ್ದು ಹೊರಟುಹೋದರು. ನಾನು ಸಂಜೆ ಅದೇ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಡೆ ತಟ್ಟೆ–ಲೋಟಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದುಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲಿನವರು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಇವರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅದೃಶ್ಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು!</p>.<p>2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು, ಆಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು, ಸದನ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ‘ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ: ‘2020ರಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್ ತನಕ ಒಟ್ಟು 1,72,227 ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 2,834 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಒಟ್ಟು 1,599 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ’. 50 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಂದ ₹31,91,750 ದಂಡ ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೋಚರವಾದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು. ಅದೃಶ್ಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. </p>.<p>ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದು ದಲ್ಲ; ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಜಾಗತಿಕ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಂದಾಜು ವರದಿ 2024’ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 13 ಕೋಟಿ 80 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಎಳೆಯರು ದುಡಿಮೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 61 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ <br />ಶೇ 27ರಷ್ಟಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 2016–2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2020–2024ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ‘ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ವು 2025ರ ಭಾರತದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆ ವರದಿಯು, ದೇಶದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಳ–ಅಗಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹು ದಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 6.3 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರು ಬಡತನದ ರೇಖೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಯುಬಿಐಎಸ್) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತನಕದ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇಳಿಮುಖವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 12ನ್ನು ‘ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ’ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>