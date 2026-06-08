ಸಂಗತ: ಎಚ್ಚರ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

<p>ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೇದುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೂ ಸೇದಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರುತ್ತೀವಿ. ಜನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸೇದುವಾಗ ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಗೋದು...’ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.</p>.<p>ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಂತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳಿನ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುಸಿದ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. </p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ‘ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು’ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ ನೆನಪಾಗಿ ಕನಕದಾಸರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ ಜಗಳ ಆಡುವ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ; ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಮ್ಮ; ತಾನು ತಡವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೇಷ್ಟ್ರು; ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡುವ ನಾಗರಿಕರು; ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸುವ ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ... ಇಂತಹ ನೂರೆಂಟು ಘಟನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಎದೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ. </p>.<p>‘ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಕಿರಾ ಕುರೊಸಾವಾ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ಹಲ್ಲೆಗಳು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮೋಸಗಳು, ಕುಡಿತಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು..<br>ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಗು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆಯೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗಳಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆಕೂತಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದೆ, ಅದು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸಭ್ಯರೇ... ಅದು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪಾಠ ಓದಿ ಪಡೆದಅಂಕಗಳಿವೆ... ಆ ಅಂಕಗಳು ನಡತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ವಾತಾವರಣವೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯೇ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿಯಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಮಾರಬಾರದು ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕು; ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡದಂತೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು; ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ತಾನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು.</p>.<p>ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಚೂರು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ, ಅಂಕದ ಜೊತೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ, ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚುವ, ಹಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಬೆಸೆಯುವ ನಾಗರಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ. </p>.<p>ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸುಧಾರಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ. </p>.<p>ದೊಡ್ಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೈತಿಕತೆಯ ಒರೆಗಲ್ಲು ಆಗಬೇಕು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಳುಕುವ ದಿನಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ–ನುಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಷ್ಠಿಯ ಹಿತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>